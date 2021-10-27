«كفالة»: 9 مليارات ريال قدمت لـ 4000 منشأة في 2021

محمد بن مسعود - الدمام - كشفت المحلل الائتماني ببرنامج «كفالة» نوف المشاري، أن قيمة الكفالات للمنشآت خلال عام 2021 حتى نهاية سبتمبر الماضي بلغت قرابة 9 مليارات ريال، توزعت على 4163 منشأة، وهو ما يؤكد ارتفاع النمو في عدد المنشآت المستفيدة بنسبة 122% مقارنة بالعام الماضي 2020.

وأفصحت خلال ورشة عمل عقدت أخيرا في غرفة الأحساء بعنوان «الحلول والخيارات التمويلية لرواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة» أن البرنامج يقدم خدماته للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، لتمكينها من الحصول على قروض لتطوير أعمالها، وتمكينها من النمو، وتجنيبها التعرض لقروض من جهات غير رسمية بتكاليف مبالغ بها، إضافة إلى تحفيزها لتطوير مناطق وقطاعات مستهدفة.

وأشارت إلى أن عدد الشركاء في البرنامج يبلغ 33 جهة تمويلية منها 13 بنكا و20 شركة تمويلية حتى الآن، إضافة الى 6 حاضنات ومسرعات اعمال. وأعلنت أن البرنامج أطلق مبادرة التمويل المضمون بدعم البنك المركزي السعودي، وتصل نسبة التغطية 95% من قيمة التمويل، وبرسوم محدودة نسبتها 4% دون ضمانات عينية، ويشمل ذلك المنشآت متناهية الصغر، والصغرى، والمتوسطة في جميع القطاعات.

وحول المنتجات التي يشملها البرنامج بينت المشاري، أنها تشمل منتجات «القطاع السياحي» للمنشآت الحاصلة على ترخيص من وزارة السياحة، وتبلغ نسبة تغطية القرض قرابة 90%، وتشمل هذه النسبة قطاعات «تقنية المعلومات» المسجلة في منصة «تك»، وكذلك المنشآت الناشئة التي لا يتجاوز عمرها 3 سنوات.

وعن قيمة الكفالات الممنوحة للمنشآت، أوضحت أن المنشآت متناهية الصغر تبلغ 2.5 مليون ريال، وترتفع النسبة إلى 5 ملايين ريال للمنشآت الصغرى، و15 مليون ريال للمنشآت المتوسطة.