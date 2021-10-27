«الصناعة»: خطة لأتمتة 4000 مصنع في 5 سنوات

محمد بن مسعود - الدمام - كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، عن وجود خطة لتحويل 4 آلاف مصنع من الاعتماد الكثيف على العمالة الوافدة، إلى الأتمتة الرقمية، خلال خمس سنوات.

وقال الخريف: «من ميزات الثورة الصناعية الرابعة خروجها من سياج المصنع، باستهداف تواصل المصنع مع مقدمي الخدمات الآخرين والأسواق التجارية، بدلا من أن تتحدث المعدات مع بعضها في نفس المصنع».

وبيّن أن المملكة تعمل على إنشاء خمس مناطق اقتصادية حرة، تخدم القطاع الصناعي، فهذه المناطق أثرها واضح في كل الدراسات التي تم إعدادها، والمملكة رغم تأخرها في هذا الجانب إلا أن النظام الذي تم الإفصاح عنه يعطي ضمانا لتقديم الخدمات الاقتصادية دون الإضرار بالاقتصاد بشكل عام، وفقا لـ«العربية».

وتابع الخريف: «هناك بعض المدن الصناعية المخطط بناؤها في رأس الخير وستكون متخصصة في صناعات السفن، وكذلك المنطقة الصناعية في جازان التي ستركز على الموارد الغذائية».