الموارد البشرية: 3 إجراءات لرفع إيقاف الخدمات عن المنشأة

الرياض - محمد عبدالله - كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الثلاثاء، الإجراءات المطلوبة لرفع الخدمات بحق المنشأة بعد سداد التأمينات.

وقالت الوزارة، إن المستفيد فيه هذه الحالة، عليه القيام بحجز موعد ومراجعة مكتب العمل بما يثبت السداد لانهاء الملاحظة ورفع إيقاف الخدمات.

ويمكن الاستفادة من خدمة حجز موعد عبر الرابط:

جاء ذلك ردا على تساؤل ورد للوزارة عبر حسابها الرسمي «العناية بالعملاء» بموقع تويتر، قال فيه أحد المستفيدين، تم سداد التأمينات الاجتماعية منذ حوالي ثلاثة أسابيع، بينما خدمات المنشأة تحت الإيقاف حتى الآن، فما السبب؟.

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