8 حقوق مالية وأدبية للمؤلف.. هيئة الملكية الفكرية توضح

الرياض - محمد عبدالله - عددت الهيئة السعودية للملكية الفكرية، 8 حقوق مالية وأدبية يحفظها النظام لأصحاب المؤلفات المسجلة بالهيئة.

وأوضحت الهيئة، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أن تعتبر حقوق المؤلف نوع من أنواع الملكية الفكرية التي تمنح المؤلفين الحق الحصري في منع أو الموافقة باستخدام عمل إبداعي مثل العمل الأدبي أو العمل السمعي أو السمعي البصري أو العمل الفني وتحدد بفترة معينة.

وبينّت هيئة الملكية الفكرية، الحقوق المالية والأدبية التي يحفظها النظام للمؤلفين وأصحاب الاعمال المسجلة وتشتمل الحقوق مالية التي يكون لها مدة حماية معينة لنظام حق المؤلف، على ما يلي:

- طبع المصنف ونشره

- تحوير او ترجمة العمل الى لغات أخرى

- جميع أشكال الاستغلال المادي للمصنف كترخيص أو تأجير العمل للغير

وأوضحت الملكية الفكرية، أن هناك حقوق أدبية أبدية يشملها حماية النظام للأعمال المسجلة وتشتمل على ما يلي:

- حق المؤلف في نسبة المصنف إليه

- الحق في الاعتراض على أي اعتداء على المصنف

- حق المؤلف في تقرير نشر مصنفه

- حق المؤلف في تعديل المصنف

- حق المؤلف في سحب المصنف من التداول

وحددت هيئة الملكية الفكرية، عدة شروط أساسية وضرورية يجب توافرها عند التقدم بطلب تسجيل حقوق المؤلف لأحد المصنفات التي تندرج تحت هذا الباب، مشيرة إلى أنه يجب أن يستوفي طلب التسجيل الشروط الآتية:

1- ألا يكون المصنف أو أي من محتوياته مخالفاً لأحكام الشريعة الإسلامية أو أنظمة المملكة أو الآداب العامة.

2- اكتمال البيانات والمرفقات المطلوبة للتسجيل.

3- أن يقتصر طلبات لتسجيل على مصنف واحد، ويراعى في ذلك طبيعة المصنفات.

4- ألا يكون المصنف من المصنفات المستثناة من الحماية في النظام.

5- أن يكون المصنف في شكله النهائي وليس مسودة أو عمل تحضيري لإعداده.

6- سداد المقابل المالي المعتمد وفق أحكام هذه اللائحة.

7- أي ضوابط أو شروط أو متطلبات إضافية تصدر بموجب قرار من الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية.

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