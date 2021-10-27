أخبار السعودية.. «التحالف» يدك مليشيا الحوثي.. وجامعة جدة ترد على أزمة البنطال

الرياض - محمد عبدالله - ترصد صحيفة عاجل أهم أخبار السعودية، اليوم الثلاثاء، حيث نشرت قوات تحالف دعم الشرعية مقطع فيديو يوثق قيامها بتوجيه ضربات عدة لمعاقل ميلشيا الحوثي ودكها خلال الأربعة وعشرون ساعة الماضية، فيما تعرضت طائرة ركاب مدنية تابعة للخطوط الجوية المصرية شركة مصر للطيران لحادث أثناء هبوطها بمطار المدينة المنورة ولم تنتج عن الحادث أي أضرار أو إصابات، وإلى التفاصيل:

القصاص من قاتل 7 مواطنين بجازان

أعلنت وزارة الداخلية، الثلاثاء، تنفيذ حكم القتل قصاصًا في عبدالله بن جابر بن أسعد المالكي (سعودي الجنسية)، قتل 7 مواطنين بمكتب التعليم بمحافظة الداير في جازان، مشيرة إلى أن الحكم أُيد من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

مقطع يوثق ضربات «التحالف» ضد مليشيا الحوثي

وثق مقطع فيديو نشره تحالف دعم الشرعية في اليمن، عمليات استهداف الآليات وعناصر المليشيا بالجوبة والكسارة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

رجل أمن يمنع وقوع كارثة بأحد محطات الوقود

تمكن رجل أمن سعودي، من منع كارثة محققة في إحدى محطات الوقود، ووثق مقطع فيديو متداول شجاعة رجل الأمن، بعد أن نشب حريق في إحدى محطات الوقود بسبب تحرك قائد مركبة فجأة أثناء تعبئة الوقود، مما أدى إلى سحب مضخة الوقود واشتعال النيران فيها.

وفاة موظف إداري داخل فناء مدرسة بالباحة

شهدت مدرسة الإمام محمد بن سعود المتوسطة التابعة لإدارة تعليم محافظة المخواة بمنطقة الباحة أمس الإثنين وفاة موظف إداري إثر أزمة قلبية بعد أن سقط مغشيًا عليه وسط فناة المدرسة.

تحذير وتنويهان هامان من وزارة النقل

حذرت وزارة النقل والخدمات اللوجستية من التعامل مع الرسائل التي تصل لبعض المستفيدين عبر البريد الإلكتروني، والتي يتم من خلالها طلب دفع مبالغ مالية كرسوم لاستلام طرود بريدية من منافذ الشحن.

تعرض طائرة ركاب لحادث بمطار المدينة

تعرضت إحدى طائرات مصر للطيران، الثلاثاء، لحادث أثناء هبوطها في المدينة المنورة، فيما لم يصب أحد ركابها بأذى.

وقائع قضية فساد مدير مشتريات بالشؤون الصحية

كشفت وقائع قضية فساد عن تورط مدير مشتريات في إخفاء ملف مقابل دفع رشوة قيمتها 70 ألف ريال، وتعود التفاصيل إلى عمل المتهم مديرًا لإدارة العقود والمشتريات بالشؤون الصحية في إحدى المحافظات، وخطط لإخفاء ملف عن طريق دفع رشوة إلى موظف في قسم الأرشيف.

جامعة جدة ترد على أزمة لبس البنطال

كشفت جامعة جدة ملابسات ما أثير في مواقع التواصل بشأن التقيد بالزي المحتشم الساتر ومنع لبس البنطال المخالف داخل الحرم الجامعي.

سعودية تنقذ شابين ذهبا إلى الثمامة

قدمت مها الزبن، الرحالة وهاوية البر، صورة مغايرة للصورة النمطية عن المرأة السعودية، إذ أثبتت أنها قادرة على أن تخوض الصعاب، وتشتغل بمعنى الرجال وهواياتهم.

تعرف على نظام المدفوعات وخدماتها

قرار مجلس الوزراء بالموافقة على نظام المدفوعات وخدماتها، جاء تأكيدًا على الدعم المتواصل للقطاع المالي وتعزيز إجراءات استقراره وضمان المزيد من عدالة التعاملات، ويستهدف النظام، تعزيز سلامة وكفاية البنى التحتية لنظم المدفوعات وخدماتها في المملكة، بتحديث الأطر التنظيمية والرقابية، وفق محافظ البنك المركزي السعودي الدكتور فهد بن عبدالله المبارك.

الزعاق يوضح تأثير القمر على المد والجز

كشف خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق، التأثير المباشر للقمر على ظاهرة المد والجزر، مشيرًا إلى أن المياه المقابلة لوجه القمر يحدث فيها مد، والمياه المخالفة لوجه القمر يحدث فيها الجزر.

وأضاف عبر حسابه بموقع -تويتر-، أن ظاهرة المد والجذر تحدث في اليوم مرتين تقريبًا أي كل 12 ساعة، لافتًا إلى أنه في نهاية الشهر الهجري يحدث فيها المد الأعظم حيث أن القمر والشمس يسيران في جهة واحدة.

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