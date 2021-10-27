القبض على 3 مواطنين ارتكبوا حوادث سطو على منازل ومرافق عامة بالرياض

الرياض - محمد عبدالله - ألقت شرطة منطقة الرياض، اليوم، القبض على 3 مواطنين ارتكبوا حوادث سطو على منازل ومرافق عامة.

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على (3) مواطنين في العقد الثاني من العمر، ارتكبوا حوادث جنائية تمثلت في السطو على منازل ومرافق عامة، وتم إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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