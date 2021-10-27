منصور الخريجي يروي أغرب مراسم استقبال للملك فيصل

الرياض - محمد عبدالله - روى الشيخ منصور الخريجي، مترجم الملك فيصل، تفاصيل اغرب مراسم استقبال شاهدها برفقته في أوغندا.

وقال الخريجي، خلال لقائه المذاع على قناة روتانا خليجة، إن القصة تعود إلى جولة أجراها الملك بقارة أفريقيا ووصولنا إلى أوغندا بعد سفر طويل.

وأكمل، كنا متعبين وبين لحظة وأخرى تطلبت المراسم أن يقف الملك ليحي الجموع وبين آن وآخر كنت أترجم ما يقال للملك.

وتابع: بعدها ذهبنا إلى نادي السيدات المسلمات وكان مكانا متواضعا ودخلناه وبدأ السيدات يغنين أمامنا، وكدت انفجر من كتماني الضحك والطريقة التي تم استقبالنا بها لأن الغناء تناول سورة من القرآن الكريم.

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