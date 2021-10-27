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«العدل»: 3 خطوات للاطلاع على الرهون الموثقة إلكترونيًا عبر بوابة ناجز

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الرياض - محمد عبدالله - حددت وزارة العدل، خطوات الاطلاع على الرهون الموثقة إلكترونيًا عبر بوابة ناجز.

وقالت عبر حسابها بموقع «تويتر»، إن ناجز هي خدمة إلكترونية تمكن المستفيد من الاطلاع على جميع الرهون الموثقة لدى وزارة العدل والمستفيد طرف فيها كراهن أو مرتهن.

وأشارت إلى أنها تتيح الوصول إلى الرهون الموثقة اللمستفيدين في أي وقت، واستعراض تفاصيل وبيانات الرهن وحالته.

وذكرت أن خطوات الاطلاع على الرهون الموثقة إلكترونيًا هى دخول المستفيد إلى بوابة ناجز عن طريق خدمة «نفاذ»، ثم اختيار خدمة الرهون من التوثيق، وأخيرًا استعراض قائمة الرهون الموثقة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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