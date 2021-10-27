«العدل»: 3 خطوات للاطلاع على الرهون الموثقة إلكترونيًا عبر بوابة ناجز

الرياض - محمد عبدالله - حددت وزارة العدل، خطوات الاطلاع على الرهون الموثقة إلكترونيًا عبر بوابة ناجز.

وقالت عبر حسابها بموقع «تويتر»، إن ناجز هي خدمة إلكترونية تمكن المستفيد من الاطلاع على جميع الرهون الموثقة لدى وزارة العدل والمستفيد طرف فيها كراهن أو مرتهن.

وأشارت إلى أنها تتيح الوصول إلى الرهون الموثقة اللمستفيدين في أي وقت، واستعراض تفاصيل وبيانات الرهن وحالته.

وذكرت أن خطوات الاطلاع على الرهون الموثقة إلكترونيًا هى دخول المستفيد إلى بوابة ناجز عن طريق خدمة «نفاذ»، ثم اختيار خدمة الرهون من التوثيق، وأخيرًا استعراض قائمة الرهون الموثقة.

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