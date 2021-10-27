المملكة تدعم الاقتصاد الباكستاني بـ3 مليارات دولار وديعة

الرياض - محمد عبدالله - أعلن الصندوق السعودي للتنمية، صدور التوجيه الكريم بإيداع مبلغ ثلاثة مليارات دولار لدى البنك المركزي الباكستاني لمساعدة الحكومة الباكستانية على دعم احتياطاتها من العملة الأجنبية ودعمها في مواجهة تداعيات جائحة كورونا.

وأضاف الصندوق، أنه بالإضافة إلى ذلك فقد صدر التوجيه الكريم بتمويل تجارة المشتقات النفطية بمبلغ إجمالي قدره مليار ومئتا مليون دولار خلال السنة.

وبين الصندوق أن هذه التوجيهات الكريمة تؤكد موقف المملكة المستمر في دعم اقتصاد جمهورية باكستان الشقيقة.

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