تسعى الهيئة من تأسيس المركز إلى أتمتة جميع إجراءات عمليات المراقبة الدائمة والمستمرة، ومتابعة ومعالجة المخالفات المرصودة، بناء على الأدوار والإجراءات ذات العلاقة، من مرحلة التبليغ إلى الانتهاء باتخاذ الإجراءات اللازمة، حسب نظام الهيئة المُعتمد في الحماية والمراقبة، وكذلك عكس جميع البيانات والمعلومات العقارية بالمحفظة العقارية الشاملة، متضمنة جميع مخرجاتها ومستهدفاتها في المركز الرئيسي.
الأهداف الإستراتيجية
1 - الحماية وتحسين الجودة
حماية أملاك الدولة
تحديد إطار تنظيمي متكامل وشفاف لعقارات الدولة وإنفاذه
2 - تحسين الجودة
تطبيق الحد الأدنى من المواصفات والمعايير على عقارات الجهات الحكومية
3 - تحسين الإنتاجية
تطوير استخدام المساحة في عقارات الدولة
إعادة توزيع الجهات الحكومية من المواقع ذات العائد الأعلى
مراجعة الدعم الحكومي علي أراضي الدولة المقدم للقطاعات
تحسين الاستغلال التجاري لعقارات الدولة غير المستغلة
محاور تحسين الكفاءة
رفع كفاءة نفقات الإيجار للجهات الحكومية
خفض نفقات نزع الملكية والتعويضات للجهات الحكومية
تطبيق معايير كفاءة الطاقة في مباني الجهات الحكومية
كانت هذه تفاصيل خبر مركز قيادة وتحكم لمراقبة التعديات على عقارات الدولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.