مركز قيادة وتحكم لمراقبة التعديات على عقارات الدولة

تعتزم الهيئة العامة لعقارات الدولة، ممثلة في إدارة نظام الأملاك وإدارة الحماية والمراقبة، ضمن أهدافها الإستراتيجية، تأسيس مركز للقيادة والتحكم والسيطرة، يتضمن منظومة لرصد ومراقبة التعديات على عقارات وأملاك الدولة في جميع مناطق المملكة.

تسعى الهيئة من تأسيس المركز إلى أتمتة جميع إجراءات عمليات المراقبة الدائمة والمستمرة، ومتابعة ومعالجة المخالفات المرصودة، بناء على الأدوار والإجراءات ذات العلاقة، من مرحلة التبليغ إلى الانتهاء باتخاذ الإجراءات اللازمة، حسب نظام الهيئة المُعتمد في الحماية والمراقبة، وكذلك عكس جميع البيانات والمعلومات العقارية بالمحفظة العقارية الشاملة، متضمنة جميع مخرجاتها ومستهدفاتها في المركز الرئيسي.

الأهداف الإستراتيجية

1 - الحماية وتحسين الجودة

حماية أملاك الدولة

تحديد إطار تنظيمي متكامل وشفاف لعقارات الدولة وإنفاذه

2 - تحسين الجودة

تطبيق الحد الأدنى من المواصفات والمعايير على عقارات الجهات الحكومية

3 - تحسين الإنتاجية

تطوير استخدام المساحة في عقارات الدولة

إعادة توزيع الجهات الحكومية من المواقع ذات العائد الأعلى

مراجعة الدعم الحكومي علي أراضي الدولة المقدم للقطاعات

تحسين الاستغلال التجاري لعقارات الدولة غير المستغلة

محاور تحسين الكفاءة

رفع كفاءة نفقات الإيجار للجهات الحكومية

خفض نفقات نزع الملكية والتعويضات للجهات الحكومية

تطبيق معايير كفاءة الطاقة في مباني الجهات الحكومية