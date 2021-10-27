البنطال يدفع جامعة جدة لإصدار بيان

أثار جدل حول الزي المعتمد داخل حرم جامعة جدة جدلا، الأمر الذي دفع الجامعة لإصدار بيان حوله.

وقالت الجامعة إنه إشارة إلى ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي حول التقيد بالزي المحتشم الساتر ومنع لبس البنطال المخالف داخل الحرم الجامعي، فإن الجامعة توضح أنها تدخل ضمن التوجيهات السامية والوزارية المعنية والتوجيهات الموجهة بارتداء اللباس المحتشم وعدم خدش الحياء والذوق العام.

وأوضحت الجامعة أن التنبيه يخص لبس البنطال الضيق أو القصير أو الممزق أو المكشوف منه، والذي لا يتناسب مع تواجد منسوبي الجامعة داخل المنظومة التعليمية والمخالفة الصريحة للأنظمة.