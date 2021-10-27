6 مزايا لمختبر المياه والتربة البيئي

كشف مدير الاتصال المؤسسي، المتحدث الرسمي في المؤسسة العامة للري هشام الثنيان لـ«دوت الخليج»، استحداث وتشغيل مختبر بيئي متنقل، مزود بأحدث المعدات والأدوات المعملية، للاستخدام في مختلف المواقع الجغرافية، لإجراء مجموعة واسعة من الفحوصات والاختبارات البيئية «مياه وتربة» بقدرات معملية موثوقة، حسب احتياجات أعمال المؤسسة العامة للري والمستفيدين من خدماتها.

وأبان الثنيان، أن المختبر يقدم خدمات الفحص والاختبار، للخواص الطبيعية والكيميائية والجرثومية، للمياه والتربة الزراعية، باستخدام جهاز التحليل الطيفي، وجهاز التحليل باللهب، حواضن، مجموعة من أجهزة الاختبارات السريعة، وأجهزة هضم العينات، المواد والأدوات الكيميائية، حقائب نوعية تشمل على مجموعة من أجهزة الاختبارات الحقلية للمواقع، التي يصعب الوصول إليها بالمختبر المتنقل.

مزايا المختبر

01 تقليل أوقات إنجاز العمل وإصدار النتائج

02 إصدار بيانات دقيقة وموثوقة تساعد في اتخاذ القرارات الإستراتيجية

03 تقليل تكلفة نقل العينات

04 التعامل مع مهام محددة من قبل المختصين

05 مرونة في وقت جمع العينات وتنسيق أفضل مع العمل التحليلي المخبري.

06 تقديم التوصيات واتخاذ القرارات في الموقع