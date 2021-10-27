تقلبات على 4 مناطق وتحذيرات من أمطار الأيام الـ 3

رياح سطحية
وهطلت أمس أمطار رعدية على منطقة عسير، شملت تأثيراتها المصاحبة نشاطا في الرياح السطحية، وتدنيا في مدى الرؤية على مدينة أبها ومحافظات الحرجة والنماص وتنومة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، إضافة إلى المناطق المفتوحة والطرق السريعة، كما تكونت سحب رعدية على منطقة الباحة مصحوبة برياح نشطة وتدنٍ في مدى الرؤية، على مدينة الباحة، ومحافظات الحجرة والعقيق وبلجرشي وبني حسن وغامد الزناد، فيما نبّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار رعدية على منطقة جازان بمحافظات أبو عريش، والحرث، والدائر بني مالك، والريث، والطوال، والعارضة، والعيدابي، وفيفاء، وهروب.
حيطة وحذر
ودعت المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين والمقيمين إلى توخّي الحيطة والحذر وفقاً لما ورد إليها من المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق المملكة ابتداءً من اليوم وحتى الجمعة المقبل.
وبيّن تقرير المركز الوطني للأرصاد أنه في يومي الأربعاء والخميس ستتأثر مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة) بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح نشطة السرعة قد تؤدي إلى جريان السيول، فيما ستتأثر مناطق (المدينة المنورة، تبوك، حائل، الحدود الشمالية، الجوف، المنطقة الشرقية) يومي الخميس والجمعة بأمطار من خفيفة إلى متوسطة.
وأهابت المديرية العامة بالجميع توخّي الحيطة من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، حفاظاً على سلامتهم.
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