35 ألف عبوة ماء في المسجد النبوي

يجري يوميا توزيع أكثر من 27.000 عبوة ماء زمزم داخل التوسعات والحرم القديم والروضة الشريفة والقسم النسائي، بالإضافة إلى وضع 8.000 حافظة ماء زمزم، ما بين مبرد وغير مبرد، في جميع الممرات داخل المسجد النبوي، والمصليات في السطح والساحات، مع مراعاة التباعد بينها، وفتح جميع نوافير الشرب في جميع المرافق.
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