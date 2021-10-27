بـ17 صوتًا مقابل صفر.. لقاح "كورونا" للأطفال يحصل على الموافقة النهائية

صوت مستشارو ادارة الغذاء والدواء الأمريكية ( FDA ) لصالح الموافقة على منح لقاح كوفيد – 19 ” فايزر ” للاطفال من 5 الى 11 عاماً.
وانتهى تصويت لجنة الخبراء في الهيئة في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء ( 11 مساء بتوقيت الرياض ) لصالح منح اللقاح بـ 17 صوتا مقابل صفر مع امتناع صوت واحد، وأكد الخبراء أن فوائد اللقاح تفوق اي المخاطر لحد كبير.
وأشار مصدر من هيئة الغذاء والدواء الأمريكية أنه لم يتم تحديد موعد إطلاق حملة تلقيح الاطفال في الوقت الحالي إلا أنه توقع انه سيتم إطلاق الحملة في الولايات المتحدة مطلع شهر نوفمبر المقبل، وستتبعها عدة دول كذلك.
وناقش الفريق خطر الإصابة بالتهاب عضلة القلب، وهي حالة التهاب في القلب ، تم العثور عليها في عدد قليل من الشباب والمراهقين الذين تلقوا بعض أنواع اللقاحات، إلا أنه لم يتم اكتشاف هذه الحالات في دراسة الأطفال رغم أنها كانت صغيرة ومحدودة لاكتشاف المخاطر المحتملة.
ويتوقع ان يتم نشر لقاح الاطفال في المدارس ومناطق الترفيه الخاصة بالأطفال الى جانب الصيدليات والمرافق الصحية الاخرى .
27 أكتوبر 2021 – 21 ربيع الأول 1443 12:59 AM
الخبراء: فوائد اللقاح تفوق جميع المخاطر إلى حد كبيربـ17 صوتًا مقابل صفر.. لقاح “كورونا” للأطفال يحصل على الموافقة النهائية
صوت مستشارو ادارة الغذاء والدواء الأمريكية ( FDA ) لصالح الموافقة على منح لقاح كوفيد – 19 ” فايزر ” للاطفال من 5 الى 11 عاماً.
وانتهى تصويت لجنة الخبراء في الهيئة في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء ( 11 مساء بتوقيت الرياض ) لصالح منح اللقاح بـ 17 صوتا مقابل صفر مع امتناع صوت واحد، وأكد الخبراء أن فوائد اللقاح تفوق اي المخاطر لحد كبير.
وأشار مصدر من هيئة الغذاء والدواء الأمريكية أنه لم يتم تحديد موعد إطلاق حملة تلقيح الاطفال في الوقت الحالي إلا أنه توقع انه سيتم إطلاق الحملة في الولايات المتحدة مطلع شهر نوفمبر المقبل، وستتبعها عدة دول كذلك.
وناقش الفريق خطر الإصابة بالتهاب عضلة القلب، وهي حالة التهاب في القلب ، تم العثور عليها في عدد قليل من الشباب والمراهقين الذين تلقوا بعض أنواع اللقاحات، إلا أنه لم يتم اكتشاف هذه الحالات في دراسة الأطفال رغم أنها كانت صغيرة ومحدودة لاكتشاف المخاطر المحتملة.
ويتوقع ان يتم نشر لقاح الاطفال في المدارس ومناطق الترفيه الخاصة بالأطفال الى جانب الصيدليات والمرافق الصحية الاخرى .
الكلمات المفتاحية
كانت هذه تفاصيل خبر بـ17 صوتًا مقابل صفر.. لقاح "كورونا" للأطفال يحصل على الموافقة النهائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.