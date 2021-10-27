الكاظمي: سنطارد الإرهابيين أينما فروا

محمد بن مسعود - الدمام - علق رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي على الهجوم الإرهابي الذي وقع في إحدى قرى محافظة ديالى، شرقي العراق وأودى بحياة 12 شخصا.

وكتب الكاظمي تدوينة على “تويتر”، قال فيها إن الإرهابيين جربوا فعلنا وأننا نفي بما أقسمنا”.

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وقال الكاظمي: “سنطاردهم أينما فروا، داخل العراق وخارجه”.

واستطرد: “جريمة المقدادية بحق شعبنا لن تمر من دون قصاص… واللهم فاشهد”.

وأضاف: “كلما أوغل الإرهابيون في دماء الأبرياء نزداد إصرارا بأن ننهي أي أثر لهم في أرض الرافدين”.

ووقع هجوم إرهابي، اليوم الثلاثاء، أدى إلى مقتل 12 شخصا بينما أصيب 8 آخرون.

وقال مصدر أمني لـ”سبوتنيك”، في وقت سابق، إن الهجوم نفذه تنظيم داعش (المحظور في روسيا) على قرية الرشاد في قضاء المقدادية، شمال شرقي ديالى.

يذكر أن العراق أعلن في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة التنظيم الإرهابي بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات معه إثر سيطرته على نحو ثلث البلاد.

وتواصل القوات العراقية ملاحقة فلول التنظيم في أنحاء البلاد، بينما تتمركز قوات الحشد الشعبي على الشريط الحدودي مع سوريا للتصدي لمحاولات تسلل عناصر التنظيم الإرهابي المتكررة.

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