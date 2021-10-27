“ميقاتي”: حريصون على علاقات أفضل مع السعودية.. وندين أي تدخُّل في شؤونها

أكد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي ليل الثلاثاء حرص بلاده على “نسج أفضل” للعلاقات مع السعودية، ودان أي تدخُّل في شؤونها، نقلاً عن الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام.
وتفصيلاً، شدَّد “ميقاتي”، وفق البيان الصادر من مكتبه، على “تمسُّك لبنان بروابط الأخوة مع الدول العربية الشقيقة والمحددة في شكل واضح في البيان الوزاري للحكومة التي ينطق باسمها، ويعبِّر عن سياستها وثوابتها رئيس الحكومة والحكومة مجتمعة”، وفق “العربية نت”.
وأشار البيان إلى رفض ميقاتي ما ورد على لسان وزير الإعلام جورج قرداحي في مقابلة قبل توليه منصبه الوزاري، معتبرًا أنه لا يعبِّر عن موقف الحكومة.
وقال ميقاتي في البيان: “أما في شأن كلام وزير الإعلام جورج قرداحي، الذي يجري تداوله، ويندرج ضمن مقابلة أُجريت معه قبل توليه منصبه الوزاري بأسابيع عدة، فهو كلام مرفوض، ولا يعبِّر عن موقف الحكومة إطلاقًا، وبخاصة فيما يتعلق بالمسألة اليمنية، وعلاقات لبنان مع أشقائه العرب، وتحديدًا الأشقاء في المملكة العربية السعودية وسائر دول مجلس التعاون الخليجي”.
27 أكتوبر 2021 – 21 ربيع الأول 1443 12:29 AM
أكد أن كلام “قرداحي” بشأن المسألة اليمنية مرفوض ولا يعبِّر عن موقف الحكومة اللبنانية“ميقاتي”: حريصون على علاقات أفضل مع السعودية.. وندين أي تدخُّل في شؤونها
أكد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي ليل الثلاثاء حرص بلاده على “نسج أفضل” للعلاقات مع السعودية، ودان أي تدخُّل في شؤونها، نقلاً عن الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام.
وتفصيلاً، شدَّد “ميقاتي”، وفق البيان الصادر من مكتبه، على “تمسُّك لبنان بروابط الأخوة مع الدول العربية الشقيقة والمحددة في شكل واضح في البيان الوزاري للحكومة التي ينطق باسمها، ويعبِّر عن سياستها وثوابتها رئيس الحكومة والحكومة مجتمعة”، وفق “العربية نت”.
وأشار البيان إلى رفض ميقاتي ما ورد على لسان وزير الإعلام جورج قرداحي في مقابلة قبل توليه منصبه الوزاري، معتبرًا أنه لا يعبِّر عن موقف الحكومة.
وقال ميقاتي في البيان: “أما في شأن كلام وزير الإعلام جورج قرداحي، الذي يجري تداوله، ويندرج ضمن مقابلة أُجريت معه قبل توليه منصبه الوزاري بأسابيع عدة، فهو كلام مرفوض، ولا يعبِّر عن موقف الحكومة إطلاقًا، وبخاصة فيما يتعلق بالمسألة اليمنية، وعلاقات لبنان مع أشقائه العرب، وتحديدًا الأشقاء في المملكة العربية السعودية وسائر دول مجلس التعاون الخليجي”.
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