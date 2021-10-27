اخبار دوليه – لجنة الطوارئ بمنظمة الصحة: «كورونا» لم ينته بعد.. وهذه توصياتنا

محمد بن مسعود - الدمام - قالت لجنة الطوارئ في منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، إن وباء كورونا «لم ينته بعد»، ودعت الدول إلى الاعتراف بجميع اللقاحات التي وافقت عليها الوكالة.
وتجتمع لجنة الطوارئ الخاصة بكوفيد-19 برئاسة الفرنسي ديدييه حسين كل ثلاثة أشهر لتقييم الوضع الوبائي.
وبعد اجتماعها الأخير الأسبوع الماضي، أصدرت بياناً اليوم الثلاثاء أكدت فيه أنه «في حين تم إحراز تقدم من خلال زيادة استخدام لقاحات وعلاجات ضد كوفيد-19، فإن تحليل الوضع الحالي ونمذجات التنبؤ تشير إلى أن الجائحة لم تنته بعد».
وهذه هي اللجنة نفسها التي نصحت في اجتماعها الثاني في 30 يناير 2020 المدير العام لمنظمة الصحة بإعلان حالة طوارئ صحية على صعيد العالم، وهي أعلى مستوى تأهب لمواجهة وباء، وهو ما فعله.
وقالت اللجنة في بيانها الصادر الثلاثاء، إنها قررت الأسبوع الماضي «بالإجماع أن الوباء لا يزال يشكل حدثاً استثنائياً يلحق الضرر بصحة السكان في العالم ويطرح تهديداً بمواصلة التفشي عالمياً والتأثير على حركة التنقل ويتطلب استجابة دولية منسقة».
في توصياتها للدول، لا تزال اللجنة تعارض مبدأ إثبات التطعيم في الرحلات الدولية نظراً إلى التوزيع غير المتكافئ للقاحات في العالم.
كما طلبت من الدول «الاعتراف بجميع اللقاحات التي حصلت على تصريح للاستخدام في حالات الطوارئ» من منظمة الصحة العالمية.
وحتى الآن وافقت منظمة الصحة العالمية على لقاحات موديرنا وفايزر وسينوفارم وسينوفاك ولقاح حونسون أند جونسون، بالإضافة إلى نسخ مختلفة من لقاح أسترازينيكا.
ومن المتوقع اتخاذ قرار قريباً بشأن لقاح كوفاكسين الذي طوره مختبر بهارات بايوتيك الهندي.
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