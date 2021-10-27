محمد بن مسعود - الدمام - تم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة صرَّح أمس الثلاثاء المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقُّب مرتكبيها أسفرت عن تمكُّن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على 3 مواطنين في العقد الثاني من العمر؛ ارتكبوا حوادث تمثلت في السطو على منازل ومرافق عامة، وتم إيقافهم، واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة. 27 أكتوبر 2021 – 21 ربيع الأول 1443 12:30 AM تم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة شرطة الرياض تطيح بـ3 أشخاص ارتكبوا جرائم سطو على منازل ومرافق عامة شرطة الرياض تطيح بـ3 أشخاص ارتكبوا جرائم سطو على منازل ومرافق عامة صرَّح أمس الثلاثاء المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقُّب مرتكبيها أسفرت عن تمكُّن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على 3 مواطنين في العقد الثاني من العمر؛ ارتكبوا حوادث تمثلت في السطو على منازل ومرافق عامة، وتم إيقافهم، واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة. الكلمات المفتاحية الكلمات المفتاحية

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