مدير عام تعليم جازان يشارك طلاب رياض الأطفال أحد دروسهم التطبيقية الافتراضية

محمد بن مسعود - الدمام - محررو المناطق:
شارك مدير عام تعليم جازان ة الدكتور إبراهيم بن محمد أبو هادي أبناءه الصغار في رياض الأطفال أحد دروسهم التطبيقية الافتراضية “معاونونا في المسكن” عبر منصة روضتي والذي نفذ على مستوى المملكة.
وأكد مدير عام تعليم جازان أن القدرات التي تمتلكها المعلمات ساهمت بإزالة الصعاب وتسهيل عملية التعليم عن بعد.
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