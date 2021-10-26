أقعدته السمنة 6 سنوات.. “منصور الشرارى” يمشي مرة أخرى ورئيس جامعة الملك سعود يطمئن عليه (فيديو وصور)

محمد بن مسعود - الدمام - محررو المناطق

اطمأن رئيس جامعة الملك سعود د.بدران العمر على صحة الشاب منصور الشراري المصاب بسمنة مفرطة والذي أجرى عملية ناجحة لتخفيف الوزن في المدينة الطبية الجامعية.

وقال الدكتور عبد الله الضحيان رئيس جمعية السعودية لجراحة المناظير: “الحمد لله منصور الشرارى من بعد عدم مشيه لمدة ٦سنوات وسمنة أقعدته وقُبل بالمدينة الطبية الجامعية لجامعة الملك سعود منذ ٣ أشهر بدأت بعلاج طبيعى ورياضة وحمية .

وأضاف الضحيان عبر حسابه بموقع “تويتر”: أجريت له العملية منذ شهر وهو الآن يستعد الرجوع لأهله، جهد أكثر من ٦٠ طبيب وممرض وفنى، وليس جهد شخص ولكن جهد الجميع.

وكانت قناة الإخبارية قد أوضحت في وقت سابق أزمة منصور الشراري، البالغ من العمر 40 عامًا، بدأت منذ 5 أعوام؛ حيث كان وزنه حينها 400 كجم، مشيرة إلى أن أحد الفرق الطبية حققت معه إنجازًا طبيًا فريد من نوعه، بعد إنزال وزنه إلى 250 كجم، ولكن بعد ظهوره على وسائل التواصل الاجتماعي بسبب وصول وزنه إلى أكثر من 500 كجم.