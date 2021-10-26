المدينة المنورة.. عبث الشركات يهدِّد باغتيال الأشجار البرية

محمد بن مسعود - الدمام - 26 أكتوبر 2021 – 20 ربيع الأول 1443 11:55 PM
فيما تطلق المناطق حملة للتشجير في المتنزهات البرية والشوارعالمدينة المنورة.. عبث الشركات يهدِّد باغتيال الأشجار البرية
تسببت بعض الشركات بالمدينة المنورة في موت المئات من الأشجار، وبعضها أصبحت معلقة وقابلة للسقوط في أي وقت ومع أي رياح خفيفة ستمرُّ بها؛ إذ لم يتم معالجة وضعها من قِبل الجهات المعنية بالمنطقة، في الوقت الذي تطلق فيه المناطق حملة للتشجير في المتنزهات البرية والشوارع.
ورصدت عدسة “الخليج 365” مساء هذا اليوم عبث بعض الشركات في الأودية، والضرر الذي لحق ببعض الأشجار، وذلك من خلال قص التربة من حولها، فضلاً عن الأشجار التي تم قصها وبقيت مكانها كتحفة عشوائية في بطون الأودية؛ الأمر الذي أثار استياء بعض المواطنين من تصرف تلك الشركات التي تبحث عن التربة.
“الخليج 365” بدورها الإعلامي تضع هذه الصور أمام الجهات المعنية لوقف عبث الشركات، ومعالجة وضع الأشجار البرية، وحمايتها مستقبلاً.
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