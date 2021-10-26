مقتل 11 شخصًا على الأقل وإصابة 13 في هجوم داعشي شرق العراق

محمد بن مسعود - الدمام - من بين أبناء قرية الرشاد المستهدفة منتسبون إلى القوات الأمنية

قُتل 11 شخصًا على الأقل، الثلاثاء، في هجوم على قرية في محافظة ديالى، شرق العراق، نُسب لتنظيم داعش، على ما أفاد مصدران أمنيان.

واستهدف الهجوم قرية الرشاد في ديالى، وأسفر عن “مقتل 11 شخصًا وإصابة 13 بجروح”، كما قال مصدر أمني في المحافظة، وفقًا للعربية نت.

بينما أشار مصدر أمني آخر إلى أن من بين الضحايا مدنيين، موضحًا أيضًا أنه من بين أبناء القرية عديد من المنتسبين إلى القوات الأمنية.