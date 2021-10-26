جامعة جدة ترد على أزمة لبس البنطال داخل الحرم الجامعي

الرياض - محمد عبدالله - كشفت جامعة جدة ملابسات ما أثير في مواقع التواصل بشأن التقيد بالزي المحتشم الساتر ومنع لبس البنطال المخالف داخل الحرم الجامعي.

وأوضحت الجامعة، في بيان صادر عنها، أن قراراها بمنع لبس «البنطال» لمنسوباتها، يدخل ضمن التوجيهات السامية والوزارية المعنية والتوجيهات الكريمة الموجهة بارتداء اللباس المحتشم وعدم خدش الحياء والذوق العام والذي يعبر عن مجموعة السلوكيات والآداب التي تعبر عن قيم المجتمع السعودي ومبادئه وهويته بحسب الأسس والمقومات المنصوص عليها في النظام الأساسي، والتي أطرت لعدد من اللوائح والنظم للذوق العام.

وأشارت إلى أن التنبيه هو اللباس البنطال الضيق أو القصير أو الممزق أو المكشوف منه والذي لا يتناسب مع تواجد منسوبي الجامعة داخل المنظمة التعليمية والمخالفة الصريحة للوائح والنظم المنظمة لذلك.