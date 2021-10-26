الأمير محمد بن سلمان يبحث مع ولي عهد البحرين دعم وتعزيز علاقات البلدين

الرياض - محمد عبدالله - التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي عهد مملكة البحرين رئيس مجلس الوزراء، على هامش منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار المقام في العاصمة الرياض.

وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات.

‏حضر اللقاء، الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، فيما حضر من الجانب البحريني، وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، والسكرتير الخاص لسمو ولي العهد الشيخ عبدالله بن عيسى.

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