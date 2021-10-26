بالفيديو.. استشاري يكشف عن 4 فوائد لجرعة لقاح كورونا الثالثة

الرياض - محمد عبدالله - أكد استشاري الأمراض المعدية للكبار، الدكتور ثامر الخشان أهمية الحصول على جرعة ثالثة من لقاح كورونا، وفق نتائج الدراسات العلمية.

وأضاف «الخشان» بمداخلة لبرنامج «ياهلا» المذاع على قناة «روتانا خليجية»، أن الدراسات العلمية أثبتت أن المناعة تبدأ تقل بعد ستة أشهر من الحصول على الجرعة الثانية من لقاح كورونا.

واستكمل، أن الحصول على الجرعة الثالثة؛ يؤدي إلى رفع معدل المناعة ومنع تدهور الإصابة بفيروس كورونا والتنويم بالمستشفيات ويسهم في تقليل الوفيات، حيث تسهم تلك الجرعة في رفع نسبة الحماية.

وجدد استشاري الأمراض المعدية التأكيد على أنَّ مصادر المعلومات العلمية بشأن اللقاحات هي الدراسات العلمية.

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