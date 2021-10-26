سعودية تنقذ شابين ذهبا إلى الثمامة بسيارة فارهة بهذه الطريقة

الرياض - محمد عبدالله - قدمت مها الزبن، الرحالة وهاوية البر، صورة مغايرة للصورة النمطية عن المرأة السعودية، إذ أثبتت أنها قادرة على أن تخوض الصعاب، وتشتغل بمعنى الرجال وهواياتهم.

وحلت مها الزبن، ضيفة على برنامج الراصد على قناة الإخبارية، وروت خلال الحلقة بعض المواقف التي فعلتها، وأثارت دهشة الجميع.

تقول الزبن: عندما كنت على طريق الثمامة تعرضت إحدى السيارات الفارهة للغرز في الصحراء، وكان بداخلها شابان لا يعرفون كيف يخرجون من أزمتهم، وتطوعت لمساعدتهم ونجحت بالفعل، وعندما علموا أنني بنت رسمت على ملامحهم المفاجأة.