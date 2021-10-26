بالفيديو.. تعرف على الأشجار المنزلية الأنسب لأجواء المملكة

الرياض - محمد عبدالله - يبحث الكثيرون من أبناء المملكة العربية السعودية عن أصناف الأشجار المناسبة لزراعتها داخل المنازل، على ان تتحمل درجات الحرارة المرتفعة، مع استهلاك كميات محدودة من المياه.

وهناك أنواع أشجار مختلفة تتحمل الأجواء الحارة في المملكة، ولا تحتاج إلى كميات كبيرة من المياه، وبالتالي هي موفرة من حيث استهلاك المياه.

ومن الأشجار التي تتحمل أجواء المملكة الحارة ويمكن زراعتها بسهولة داخل المنزل، شجرة «جاكراندة»، وهي من النبابات التي تتبع الفصيلة البنيونية، أوراقها ريشية فردية. وأزهار هذه الشجرة لها فوائد طبية في تطهير المسالك البولية.

ويمكن زراعة شجرة «جاكراندة» في المناخات المعتدلة، وليس في الحار، ويمكن زراعتها في الرياض لكنها لن تزهر زهورها البنفسجية المعروفة، لأن الأزهار لن تتحمل الحرارة.

وهناك شجرة «طلح الفتنة» أو «الطلح العربي»، تزهر ورود صفراء، وهي من الأشجار التي لا تحتاج كميات كبيرة من المياه، وهي مناسبة بشكل كبير لأجواء المنطقة الشرقية والرياض.

أما المنطقة الشرقية، فمن أكثر الأشجار المناسبة لها هي شجرة «الخبيزة الساحلي»، وهي مناسبة للرياض كذلك. وتتميز هذه الشجرة بأن جذورها قصيرة ويمكن زراعتها إلى جانب الخزانات.

وهناك شجرة «البونسيانا»، أو «الرنف الملكي»، وهي من الأشجار المزهرة، تزهر ورود برتقالية وحمراء، ويمكن زراعتها في الرياض وجميع مدن المملكة. وتحتاج شجرة «البونسيانا» في بداية زراعتها إلى مياه وفيرة، لكن مع الوقت لا تحتاج لكثير من المياه.