تشمل الرقم السري.. 4 إجراءات للحماية من الاحتيال المالي

الرياض - محمد عبدالله - جددت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، التأكيد على الإجراءات الوقائية للحماية من الاحتيال المالي.

وقالت اللجنة، عبر تويتر، إن الوقاية من الاحتيال المالي تتطلب الابتعاد تمامًا عن استخدام الأرقام المتكررة عند وضع الرقم السري.

ووفق اللجنة، يجب التأكد، قبل بدء عمليات التسوق، من سلامة الموقع الإلكتروني الذي يود العميل الشراء منه.

وتشمل إجراءات الحماية من الاحتيال المالي، أيضا تجاهل أي إعلان عند سداد المديونيات أو تمويل المشاريع والحفاظ على الأرقام السرية الخاصة بالبطاقات البنكية وعدم إفشائها إلى الآخرين.

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