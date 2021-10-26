6 أهداف وراء برنامج تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة «كفالة»

الرياض - محمد عبدالله - كشفت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، عن أهداف برنامج تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة «كفالة».

ووافق مجلس الوزراء، على قيام الهيئة العامة للترفيه بتوقيع مذكرة تفاهم مع برنامج تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة «كفالة» لتحفيز الاستثمار في الأنشطة الترفيهية.

وأوضحت هيئة الترفيه، في تغريدة نشرتها عبر حسابها الإلكتروني الرسمي الموثق من خلال موقع "تويتر"، أن مذكرة التفاهم توضح آلية ضمان البرنامج لقروض المنشآت الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاع الترفيه.

برنامج تمويل «كفالة»

وأوضحت هيئة منشآت، أن برنامج تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة «كفالة» يحقق الضمانات الفاعلة في تحفيز التمويل ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.

وأضافت الهيئة، عبر موقعها الإلكتروني، أن برنامج «كفالة» يتيح كذلك تقديم الضمانات المالية لتعزيز فرصة حصول المنشآت على التمويل اللازم عبر شراكات استراتيجية وكوادر وطنية، وأدوات تقنية مبتكرة ومدعومة بقواعد معرفية.

وأشار برنامج تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة «كفالة»، إلى أنه يكفل جميع الأنشطة الاقتصادية باستثناء الأنشطة التالية:

- الأنشطة التي لا تعتبر ضمن نطاق تعريف المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

- أعمال المضابة المالية أو العقارية بالإضافة إلى المشروعات التمويلية.

- الأنشطة المخالفة للأنظمة والقاونين في المملكة العربي السعودية.

- القروض الشخصية والعقارية.

أهداف برنامج «كفالة»

وأوضح برنامج تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة «كفالة»، التابع للهيئة العامة للمنشآت المتوسطة والصغير «منشآت»، أن قيمة الكفالة تترواح بين 2.5 وحتى 15 مليون ريال سعودي، وتصل نسبة التغطية إلى 90%.

وحدد برنامج تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة «كفالة»، 6 أهداف يسعى البرنامج لتحقيقها وتتمثل هذه الاهداف في التالي:

- مساندة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الحصول على التمويل الملائم.

- تشجيع المؤسسات المالية على التعامل مع قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

- جذب شريحة جديدة من أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

- تفعيل دور المنشآت في توفير فرص العمل.

- تنمية المناطق الواعدة.

- دعم مشاريع سيدات الأعمال.

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