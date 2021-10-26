تعرض طائرة ركاب لحادث في مطار المدينة.. و«مصر للطيران» تكشف التفاصيل

الرياض - محمد عبدالله - تعرضت إحدى طائرات مصر للطيران، الثلاثاء، لحادث أثناء هبوطها في المدينة المنورة، فيما لم يصب أحد ركابها بأذى.

وقالت شركة مصر للطيران، في بيان صادر عنها، إن رحلة الشركة المتجهة من مطار القاهرة الدولي إلى مطار المدينة المنورة، تعرضت لحادث أثناء هبوطها في المدينة المنورة، مشيرة إلى أن الطائرة تعرضت لتسرب هواء إطاري الطائرة الأماميين وتم التعامل مع الموقف، دون وقوع أي إصابات بين الركاب.

وأكدت مصر للطيران، أن الرحلة كان على متنها 109 ركاب، وتم التعامل مع الموقف والاتصال بغرفه العمليات الرئيسيه بالقاهرة، وتوفير طائرة بديلة لعودة الركاب والطاقم إلى القاهرة.

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