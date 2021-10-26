«لجنة مكافحة المخدرات» تحذر من الشبو وتكشف أضراره

الرياض - محمد عبدالله - حذرت اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، من ظاهرة انتشار مخدر الشبو.

وعرفت اللجنة مخدر الشبو أو الكريستال ميث، بأنه مادة كيميائية له مفعول قوي وسريع على الجهاز العصبي المركزي (العقل)، وتعتبر هذه المادة قوية وسريعة في تأثيرها وظهور أعراض متعاطيها، مثل: هلوسة سمعية وبصرية قوية تجعله أقرب إلى الذهول والانفصال عن الواقع.

أما عن أضراره وآثاره، فقالت اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات: تدمر خلايا المخ وجهاز المناعة، السلوك العدواني، عدم القدرة على إصدار الأحكام، السكتة القلبية، الهلاوس السمعية.

وأشارت اللجنة إلى أن مخدر الشبو له عدة مسميات منها ( الآيس- الزجاج- الطبشور).

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