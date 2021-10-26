السعودية | مصر للطيران تكشف تفاصيل تعرض إحدى طائراتها لحادث في المدينة المنورة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - محررو المناطق:

قالت شركة مصر للطيران في بيان رسمي اليوم الثلاثاء، إن إحدى طائراتها تعرضت لحادث في مطار المدينة المنورة، موضحة أن رحلة الشركة المتجهة من مطار القاهرة الدولي إلى مطار المدينة المنورة، تعرضت لحادث أثناء هبوطها في المدينة المنورة.

وأوضحت الشركة أن الطائرة تعرضت لتسرب هواء إطاري الطائرة الأماميين وتم التعامل مع الموقف، دون وقوع أي إصابات بين الركاب.

وقالت مصر للطيران، إن الرحلة كان علي متنها 109 ركاب، وتم التعامل مع الموقف والاتصال بغرفه العمليات الرئيسيه بالقاهرة، وعلي الفور تم توفير طائرة بديلة لعودة الركاب والطاقم القاهرة.

وأضافت الشركة في بيانها أنه تم توفير طائرة بديلة لعودة الركاب والطاقم من مطار المدينة المنورة إلى مطار القاهرة الدولي، وجار التحقيق في أسباب الواقعة.