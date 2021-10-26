شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة تهنئ رئيس أوزبكستان بمناسبة إعادة انتخابه والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس شوكت ميرضيائيف رئيس جمهورية أوزبكستان بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة.

أعرب الملك المفدى، عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب جمهورية أوزباكستان الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

وأشاد ـ أيده الله ـ، بهذه المناسبة، بتميز العلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، والتي يسعى الجميع لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس شوكت ميرضيائيف رئيس جمهورية أوزبكستان بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة.

وعبر سمو ولي العهد عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والصحة لفخامته، والمزيد من التقدم والرقي لجمهورية وشعب أوزبكستان الشقيق.