شكرا لقرائتكم خبر عن في الختام.. مهرجان "RUSH" يحقق جماهيرية ضخمة بألعابه الرائعة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - الترحيب الكبير بالرياضات والألعاب الإلكترونية وتقنياتها

- الرغبة الكبيرة في ممارسة الألعاب الإلكترونية من مختلف الفئات العمرية

- أفضل الألعاب وأكثرها أهمية لدى عشاق الإثارة والمنافسة

انعكس التنوع الكبير لفعاليات مهرجان"RUSH" وتعدد ألعابه على الجمهور، الذي انجذب بجميع فئاته العمرية والمجتمعية نحو الفعاليات التي اشتهرت بنفاد تذاكرها يوميًا، بعد طرحها بدقائق، منذ افتتاح المهرجان حتى موعد اختتامه اليوم.

وقد شهدت فعاليات المهرجان إقبالًا واسعًا من فئات جماهيرية متنوعة، عكس حجم الترحيب الكبير بالرياضات والألعاب الإلكترونية وتقنياتها، والرغبة الكبيرة في ممارستها من قبل مختلف الفئات العمرية.

ومثّل المهرجان الذي انطلقت فعالياته في "واجهة الرياض"، إحدى مناطق موسم الرياض 2021، هدفًا لأعداد كبيرة من محبي وهواة الرياضات الإلكترونية، التي اجتمعت تحت سقف واحد لتشمل أفضل الألعاب وأكثرها أهمية لدى عشاق الإثارة والمنافسة، عبر مجموعة من المنافذ التي خصص كل واحد منها للعبة مستقلة عن الألعاب الأخرى.

وأتاحت منطقة "E- SPORT" التي تعد إحدى أبرز مناطق مهرجان "RUSH" للمتسابقين فرصة المنافسة على مجموعة من الألعاب المستهدفة، بالتحدي من قبل الزوار والمختصين والمؤثرين من هواة الألعاب المختلفة.

كما استقطبت لعبة "البلايستيشن" جمهورها في اللعبة الشعبية الأضخم على مستوى العالم "كرة القدم"، للمنافسة على الجوائز التي يحفز بها المهرجان زواره من الصغار والكبار، ويثري بها المنافسات التي تحصد توافدًا كبيرًا من الزوار منذ انطلاق الفعاليات.

وحظيت بطولة "ببجي موبايل" و"موبايل ليجند" ضمن فعاليات المهرجان بمتابعة عالمية واهتمام واسع من فئة الشباب والشابات، إضافة إلى ألعاب الكمبيوتر "PS" التي جمعت تحت مظلتها نحو 10 ألعاب ترفيهية ومشوقة، شملت: الرياضات المنوعة، وألعاب القتال، والألعاب الاستراتيجية.

وتزايدت فعاليات الإثارة والتشويق في مهرجان "RUSH" من خلال البث المباشر لمنافساته وبطولاته على منصات التواصل الاجتماعي، وموقع "تويتش"، للفوز بالجوائز التي تتراوح قيمتها بين 20 و100 ألف ريال للفائزين في بطولات وفعاليات المهرجان.