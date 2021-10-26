شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد ونظيره البحريني يستعرضان العلاقات الأخوية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم، صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي عهد مملكة البحرين رئيس مجلس الوزراء، وذلك على هامش منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار المقام في العاصمة الرياض.

وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الأخوية الوثيقة، بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات.

حضر اللقاء، صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، فيما حضر من الجانب البحريني، معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، ومعالي السكرتير الخاص لسمو ولي العهد الشيخ عبدالله بن عيسى.