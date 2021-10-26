شكرا لقرائتكم خبر 18 ألف خدمة الكترونية قدمت للمحامين عبر بوابة ناجز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشفت وزارة العدل أن بوابة الخدمات العدلية الالكترونية «ناجز» najiz.sa قدمت نحو 18 ألف خدمة الكترونية متنوعة للمحامين من الجنسين منذ إتاحة الخدمات الالكترونية لهم عبر البوابة وحتى أمس، في عملية الكترونية كاملة أغنتهم عن زيارة المقرات العدلية.

ووفرت الوزارة من خلال بوابة ناجز مجموعة من الخدمات الالكترونية للمحامين والمتدربين، تمكنهم من الحصول عليها دون الحاجة إلى زيارة مقر الوزارة أو الإدارة العامة للمحاماة، وذلك في إطار سعي الوزارة لدعم المحامين والتيسير عليهم وتوفير الجهد والوقت.

وأتاحت الوزارة خدمات عدة منها خدمة طلب ترخيص محاماة، وخدمة طلب تجديد ترخيص محاماة، وخدمة قيد محام متدرب جديد، التي تمكن المحامي المتدرب من التقديم لتسجيله في سجل قيد المحامين المتدربين والحصول على «شهادة تعريف للمحامي المتدرب» الكترونيا، كذلك خدمة انتقال محام متدرب إلى آخر، التي تمكن المحامي المتدرب من التقديم على طلب الانتقال من محام إلى محام آخر والحصول على شهادة تعريف للمحامي المتدرب حديثة والكترونية.

ووفرت الوزارة كذلك خدمة الاستعلام عن المحامين المعتمدين، من خلال قائمة بالمحامين المصرح لهم بالعمل مصنفة حسب المدينة، مع إمكانية البحث باسم المحامي والمدينة، إضافة إلى إمكانية الاستعلام عن حالة الطلبات المقدمة لخدمات المحامين، وخدمة طلب تحديث بيانات محام، والمتدربين لدى محام وتشمل عرض قائمة بالمتدربين لدى المحامي وإضافة متدرب واستبعاد متدرب وإخلاء طرف متدرب.

ويمكن الحصول على خدمة تقييد المحامي المتدرب، بقيام المحامي بتسجيل المتدرب في التأمينات الاجتماعية أولا، ثم يضيف المتدرب لديه من خلال شاشة المتدربين لدي، بعد ذلك يقدم المتدرب طلبه عبر البوابة الخاصة بالمتدرب، وبعد قبول الطلب يمكن للمتدرب الدخول على أيقونة «تراخيصي»

وطباعة شهادة التدريب والاطلاع عليها.

طلبات بوابة ناجز:

