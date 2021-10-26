شكرا لقرائتكم خبر «مسك الخيرية» تدشن برنامجا لتطوير وصقل مهارات 1000 قائدة وقائد سعودي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - احتفت مؤسسة محمد بن سلمان «مسك الخيرية» أمس في حي طريف بالدرعية، بإطلاق النسخة الأولى للبرنامج الأول من نوعه على مستوى المملكة «قادة 2030»، وذلك بتشريف وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان وعدد من الوزراء.

ويأتي البرنامج الذي جاء بالشراكة مع أكاديميين دوليين في خطوة من شأنها تطوير وصقل مهارات 1000 قائدة وقائد سعودي من مختلف القطاعات، وتدريبهم على تبني توجهات فكرية مختلفة للتعامل مع التحديات غير المسبوقة، وتمكينهم من توظيف مهاراتهم للإسهام في تحقيق أهداف واستراتيجيات رؤية المملكة 2030.

وخلال الحفل شارك وزير الطاقة، بجلسة حوارية أكد فيها أن همة أبناء وبنات الوطن وإمكاناتهم وقدراتهم عالية ولا يحدها سقف، وأن ما يحظون فيه اليوم من دعم وتمكين، يجعلهم واثقين بأنفسهم وقادرين على صُنع التغيير والتطوير، ليثبتوا للعالم أن المملكة قدوة.

وقد أعرب الرئيس التنفيذي لمؤسسة مسك، الدكتور بدر البدر، عن سعادته بانطلاق قافلة البرنامج التي تصطحب بدورها القادة في رحلة غير اعتيادية؛ لنقلهم لمستوى أعمق من التأثير، يسهم بدفع عجلة التغيير في المملكة تحقيقا لمتطلبات رؤية 2030، مؤكدا أن المستقبل الذي نأمل بتحقيقه يحتاج إلى قادة من أبناء الوطن وبناته، ممن يتسلحون بعزيمة المبادرة ويمتلكون حس الريادة.

وأضاف أن دور مؤسسة مسك اليوم وبعد مسيرة عشر سنوات بات أكبر وأعظم من ذي قبل، وهي تفخر في وضع يدها بيد القادة الحاليين؛ لخلق مستقبل مشرق للشباب ونقل المملكة لمستوى أفضل.

بدوره أكد نائب رئيس مجلس إدارة «مسك الخيرية»، الدكتور غسان الشبل، على أهمية القيادة الحديثة، ودورها المهم في بناء مسيرة التنمية المستدامة في المملكة، مشيرا إلى دور القادة السعوديين في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

فيما أوضح المدير العام لجامعة ايسادا الدكتور كولدو ايتشيباريا Dr.Koldo Echebarria أن نمو قادة 2030 المستهدفين في البرنامج على المستويين الشخصي والمهني سيكون جليا، حيث تم بناء البرنامج بنهج مختلف من شأنه أن يسرع منحنى التعلم، ويكسبهم الأدوات المهمة التي يحتاجون إليها لمواجهة التحديات والتغلب عليها.

برنامج قادة 2030







يستمر على مدى 9 أشهر



منهج مكثف يستهدف القيادات السعودية التنفيذية في القطاعين العام والخاص



يشتمل على سلسلة من الدورات التدريبية، والمشاريع وورش العمل داخل المملكة وخارجها



يتضمن 5 وحدات تدريبية تشمل: التوعية، والاكتشاف، والبناء، والنمو والتطوير



يتضمن مسارين: