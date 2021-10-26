شكرا لقرائتكم خبر إحباط مخطط إجرامي لتهريب 5 ملايين قرص إمفيتامين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أحبطت المديرية العامة لمكافحة المخدرات مخططا إجراميا لتهريب أكثر من 5 ملايين قرص إمفيتامين، عن طريق ميناء جدة الإسلامي.

وأوضح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي، أن المتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات الشبكات التي تستهدف أمن المملكة وشبابها بالمخدرات، أسفرت عن إحباط مخطط إجرامي لتهريب 5,246,000 قرص إمفيتامين داخل حاوية لفاكهة العنب عن طريق ميناء جدة الإسلامي، وذلك بالتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والقبض على مستقبليها بمدينة الرياض ومحافظة جدة، وهم مقيمان من الجنسية الأردنية ومقيم من الجنسية السورية.

وأكد الرائد النجيدي أنه تم إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية وأحيلوا إلى النيابة العامة.