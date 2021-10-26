شكرا لقرائتكم خبر إزالة تعديات على 200 ألف م2 بشميسي مكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أزالت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة ببلدية العمرة الفرعية تعديات في منطقة الشميسي بمكة المكرمة، على مساحة إجمالية تقدر بنحو 200 ألف م2.

وتمثلت التعديات بإقامة 4 مزارع عشوائية وبناء غرف شعبية مخالفة، وتمت إزالتها بعد أن تحققت الفرق الميدانية لمتابعة التعديات من عدم وجود أي مستمسكات شرعية.

وتعمل وكالة التشييد والصيانة بالأمانة على تطوير الحدائق والمتنزهات وصيانتها ورفع كفاءتها وجاهزيتها، ضمن خطتها لأنسنة المدن وتحسين جودة الحياة وتوفير كل ما يهيئ الأجواء المناسبة للمواطنين والمقيمين وزوار بيت الله الحرام.

كما زرعت إدارة الحدائق والتجميل 130 نخلة بطريق المسجد الحرام، وتشكيل الأسيجة بطول 8200 م، وزراعة 45 نخلة بطريق المدينة المنورة، وتشكيل الأسيجة بطول 2000 م، وتقليم 280 شجرة في شارع بن جبير.