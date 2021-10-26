القصاص من قاتل 7 موظفين في تعليم الداير برشاش

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - طوت وزارة الداخلية أمس صفحة جريمة القتل الشنيعة التي راح ضحيتها 7 موظفين بمكتب تعليم محافظة الداير في منطقة جازان، بتنفيذ حكم القصاص على الجاني في مدينة جيزان.

وأوضحت الوزارة أن المدعو عبدالله بن جابر المالكي «سعودي الجنسية» أقدم على دخول مكتب التعليم بمحافظة الداير بمنطقة جازان وإطلاق النار على منسوبيه، مما أدى إلى مقتل كل من حسن بن جبار المالكي، ومحمد بن جبران الخالدي، وحسن جابر المالكي، وعبدالله بن أحمد جوحلي، وحسين بن سلمان الخالدي، وحسن بن موسى مالكي، وسلطان بن سلمان المالكي؛ «سعوديي الجنسية».

وأشارت إلى أن سلطات الأمن تمكنت من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم بقتله قصاصا، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.