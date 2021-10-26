الاتحاد الأوروبي: إذا لم يُعاد الوضع في السودان لما كان عليه فورًا سنعلق المساعدات

هدد الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم (الرياض) بتعليق المساعدات المالية للسودان، وذلك تعليقًاً على الأحداث الأخيرة.
وقال “بوريل”: “باسم الدول الـ27 الأعضاء في التكتل هذه المحاولة لتقويض الانتقال نحو الديمقراطية في السودان، غير مقبولة، وإذا لم يُعاد الوضع فورًا إلى ما كان عليه، ستكون هناك تداعيات خطيرة لالتزام الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك دعمه المالي للسودان”، وفقًا لـ”رويترز”.
26 أكتوبر 2021 – 20 ربيع الأول 1443 09:00 PM
“بوريل” أشار إلى أن الانقلاب يقوض الانتقال الديمقراطيالاتحاد الأوروبي: إذا لم يُعاد الوضع في السودان لما كان عليه فورًا سنعلق المساعدات
هدد الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم (الرياض) بتعليق المساعدات المالية للسودان، وذلك تعليقًاً على الأحداث الأخيرة.
وقال “بوريل”: “باسم الدول الـ27 الأعضاء في التكتل هذه المحاولة لتقويض الانتقال نحو الديمقراطية في السودان، غير مقبولة، وإذا لم يُعاد الوضع فورًا إلى ما كان عليه، ستكون هناك تداعيات خطيرة لالتزام الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك دعمه المالي للسودان”، وفقًا لـ”رويترز”.
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