مع زيادة إصابات كورونا… هل دخلت مصر ذروة الموجة الرابعة؟

محمد بن مسعود - الدمام - كشف محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة، حقيقة وصول بلاده لذروة الموجة الرابعة من جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقال تاج الدين خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، إن مصر لم تدخل ذروة الموجة الرابعة حتى الوقت الراهن، بحسب موقع “مصراوي”.

© REUTERS / Brendan McDermid

لكن مستشار الرئيس المصري، أشار إلى أن هناك زيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا والحالات تحتاج دخول العناية المركزة جراء مضاعفات الإصابة، وكذلك في الوفيات.

وأوضح تاج الدين أن هناك إصابات بسيطة ومتوسطة يتم التعامل معها بعيدا عن المستشفيات، لافتا إلى أن نسبة هذه الحالات تبلغ 85% من إجمالي المصابين.

وقبل أيام، أعلنت الحكومة المصرية، أنها لن تسمح للموظفين غير الحاصلين على لقاح كورونا بدخول المنشآت الحكومية بعد 15 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، وللمواطنين اعتبارا من أول ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وأعلنت وزارة الصحة المصرية اليوم تسجيل 889 إصابة جديدة و48 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 325508 حالة والوفيات إلى 18333 حالة.