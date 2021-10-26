بلدي الرياض يتفاعل مع شكاوى أهالي حي الحزم.. وإجراءات عاجلة لحماية البيئة وتحسين الطرق

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – الرياض:

تقدم عدد من أهالي حي الحزم بشكاوى متعددة إلى المجلس البلدي لأمانة منطقة الرياض حول احتياجات الحي من الخدمات البلدية، ووجود ضعف في بعض الخدمات المنفذة في الحي، وقد حمل المجلس البلدي هذه الشكاوى إلى الإدارات المختصة لمتابعة المعالجات اللازمة لتلك الملاحظات، فوردت العديد من الإفادات بشأنها، ومنها شكوى أهالي الحي حول تردي تنفيذ الأرصفة على طريق ديراب وعدم الجودة في العمل، حيث أفادت أمانة منطقة الرياض بتشكيل لجنة استلام نهائي لمشروع تحسين مسارات ديراب، ورصدت اللجنة عدة ملاحظات تم توجيه المقاول لمعالجتها.

كما عبر الأهالي عن احتياج شارع النفود الذي يمتد إلى أحياء جديدة مثل العجلان، وعريض، والإسكان، إلى إنارة وأرصفة، إضافة إلى إشارات مرورية أمام مدخل هذه الأحياء، وتمت الإفادة من وكالة المشاريع، بأنه تم إدراج تحسين الطريق ضمن المشاريع القادمة للوكالة، وتم الإيضاح بانتهاء التصاميم الخاصة بتنفيذ الجسر على الطريق وجارٍ حالياً معالجة توفير الاعتمادات المالية اللازمة.

وحول اعتماد سفلتة شارع سفيان بن الحارث من 3 أعوام وعدم التنفيذ، إضافة إلى احتياج سفلتة الساحات والطرق المحيطة بعدد من مساجد الحي، فقد جرت الإفادة بإدارجها ضمن المشاريع المستقبلة لعدم توفر كميات في العقود الحالية.

وفيما يخص شكوى أهالي حي الحزم والعثمان من ضعف جهود مكافحة الحشرات ومكافحة الحيوانات وتسرب المياه، أفادت إدارة صحة البيئة بتوجيه فريق أعمال المكافحة الحشرية للقيام بمعالجة الحي بالأجهزة اللازمة، كما تم توجيه فريق مكافحة الحيوانات الضالة، وتم اتخاذ المعالجات اللازمة.

وأوصى المجلس بمتابعة الأمانة في استكمال الإفادة حيال الملاحظات الأخرى التي أوردها المواطنين في خطابهم الوارد للمجلس.