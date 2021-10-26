كشفت اللجنة الفنية في رابطة المحترفين عن أجمل ثلاثة أهداف تم تسجيلها ضمن الجولة التاسعة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، واللافت للنظر أن هدفين منها سُجّلا في مباراة الهلال وضيفه الرائد، فيما سجل الثالث في لقاء التعاون والفيصلي.
ووقع اختيار الفريق الفني لجوائز دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الذي يضم كلًّا من: خالد القروني وتركي السلطان وسلطان اللحياني وخالد الشنيف ويوسف الغدير، على هدف الدولي السعودي يحيى الشهري لاعب الرائد في مرمى الهلال.
ويتنافس هدف سميحان النابت لاعب التعاون في شباك الفيصلي على الأجمل في الجولة؛ حيث سجله أيضًا من تصويبة أكثر من رائعة.
كما يدخل هدف الأرجنتيني لوسيانو فيتو لاعب الهلال في مرمى الرائد، سباق أجمل أهداف الجولة التاسعة الذي سجله بطريقة ذكية.
ومن المقرر أن تختار الجماهير أفضل هدف عبر الاستفتاء الذي طرحه الحساب الرسمي للدوري السعودي للمحترفين على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، وسيستمر التصويت لمدة 24 ساعة فقط.
في السباق الثلاثي.. أهداف “النابت والشهري وفيتو” تتنافس على الأجمل
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-10-26
كشفت اللجنة الفنية في رابطة المحترفين عن أجمل ثلاثة أهداف تم تسجيلها ضمن الجولة التاسعة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، واللافت للنظر أن هدفين منها سُجّلا في مباراة الهلال وضيفه الرائد، فيما سجل الثالث في لقاء التعاون والفيصلي.
ووقع اختيار الفريق الفني لجوائز دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الذي يضم كلًّا من: خالد القروني وتركي السلطان وسلطان اللحياني وخالد الشنيف ويوسف الغدير، على هدف الدولي السعودي يحيى الشهري لاعب الرائد في مرمى الهلال.
ويتنافس هدف سميحان النابت لاعب التعاون في شباك الفيصلي على الأجمل في الجولة؛ حيث سجله أيضًا من تصويبة أكثر من رائعة.
كما يدخل هدف الأرجنتيني لوسيانو فيتو لاعب الهلال في مرمى الرائد، سباق أجمل أهداف الجولة التاسعة الذي سجله بطريقة ذكية.
ومن المقرر أن تختار الجماهير أفضل هدف عبر الاستفتاء الذي طرحه الحساب الرسمي للدوري السعودي للمحترفين على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، وسيستمر التصويت لمدة 24 ساعة فقط.
26 أكتوبر 2021 – 20 ربيع الأول 1443
08:07 PM
في الجولة التاسعة من دوري المحترفين
كشفت اللجنة الفنية في رابطة المحترفين عن أجمل ثلاثة أهداف تم تسجيلها ضمن الجولة التاسعة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، واللافت للنظر أن هدفين منها سُجّلا في مباراة الهلال وضيفه الرائد، فيما سجل الثالث في لقاء التعاون والفيصلي.
ووقع اختيار الفريق الفني لجوائز دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الذي يضم كلًّا من: خالد القروني وتركي السلطان وسلطان اللحياني وخالد الشنيف ويوسف الغدير، على هدف الدولي السعودي يحيى الشهري لاعب الرائد في مرمى الهلال.
ويتنافس هدف سميحان النابت لاعب التعاون في شباك الفيصلي على الأجمل في الجولة؛ حيث سجله أيضًا من تصويبة أكثر من رائعة.
كما يدخل هدف الأرجنتيني لوسيانو فيتو لاعب الهلال في مرمى الرائد، سباق أجمل أهداف الجولة التاسعة الذي سجله بطريقة ذكية.
ومن المقرر أن تختار الجماهير أفضل هدف عبر الاستفتاء الذي طرحه الحساب الرسمي للدوري السعودي للمحترفين على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، وسيستمر التصويت لمدة 24 ساعة فقط.
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