«الجوازات» تجدد التذكير بآلية الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة

الرياض - محمد عبدالله - أعادت المديرية العامة للجوازات السعودية، تجديد التذكير بآلية وطريقة القيام بالإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة في المملكة.

وكانت الجوازات قد شاركت، عبر حسابها الإلكتروني الرسمي الموثق من خلال موقع "تويتر"، صورة معلوماتية "إنفوجراف" أوضحت من خلالها آلية الإبلاغ عن المخالفينلأنظمة الإقامة.

وأوضحت المديرية العامة للجوازات، أنه يمكن الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود من خلال التواصل على الأرقام التالية:

(911) في منطقتي مكة المكرمة والرياض

(999) في جميع مناطق المملكة.

وفي وقت سابق، أوضحت المديرية العامة للجوازات السعودية، غرامة عدم المغادرة خلال فترة صلاحية التأشيرة.

وأوضحت مديرية الجوازات، أنه في حال عدم المغادرة خلال فترة صلاحية التأشيرة ٦٠ يوما تفرض غرامة ١٠٠٠ ريال لتتمكن من إلغاء التأشيرة و يشترط سريان صلاحية هوية مقيم لتتمكن من إتمام الإجراء. سعدنا بتواصلك

وفي سياق آخر، بينّت مديرية الجوازات، آلية وطريقة قيام المستفيد بإصدار تأشيرة الخروج النهائي للعمالة، وذلك من خلال اتباع الخطوات السبع التالية:

- تسجيل الدخول عبر بواية خدمات الجوازات

- اضغط على لوحة معلوماتي

- اختار المكفولين/ التابعين

- انقر على تفاصيل اكثر للشخص المراد إصدار التأشيرة له

- اختار على إصدار تأشيرة خروج وعودة

- قم بإدخل جميع البيانات المطلوبة منك

- انقر على إصدار

- لا تنس طباعة التأشيرة

كما أوضحت الجوازات السعودية، أنه يمكن الحصول على خدمة تأشيرة الخروج النهائي للعمالة عبر منصة أبشر من خلال إتباع الخطوات التالية:

- الدخول على المنصة بالحساب الشخصي

- انقر على خدمات العمالة

- اختر أيقونة خدمات

- إصدار تأشيرة خروج نهائي

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