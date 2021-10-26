بالفيديو.. رئيس نيوم: المدينة ستكون لها قوانينها وتشريعاتها الخاصة

الرياض - محمد عبدالله - قال الرئيس التنفيذي لشركة نيوم نظمي النصر، إن مدينة نيوم سيكون لديها قوانينها وتشريعاتها الخاصة بها، وسوف تقودها التقنية.

وأضاف خلال أعمال النسخة الخامسة من مبادرة مستقبل الاستثمار، أن نيوم بشكل أساسي قدت أوجدت لتكون اقتصادًا مستقلًا؛ حيث تم بناؤها وتطويرها من 16 قطاعًا.

وفي وقت سابق قال الرئيس التنفيذي لشركة «نيوم»، إن نيوم عندما أطلقت في 2017 من ضمن الرسائل الرئيسية التي بُعثت للعالم بأجمعه أن نيوم ستكون أول منطقة في العالم تتغذى بالطاقة المتجددة فقط بنسبة 100%، وهذه مهمة ليست بالسهلة.

وأكد أن مدينة نيوم ستكون جاهزة بحلول عام 2024 لاستقبال السياح والمستثمرين وراغبي شراء العقارات، مشيرًا إلى أنه يجرى حالياً تطوير بعض المناطق السياحية، وكذلك بعض القطاعات الاقتصادية.

على جانب آخر أعلن في المملكة عن تدشين مشروع مشترك بين شركتي «نيوم» و«ون ويب» لتوفير سبل التحول الرقمي في المناطق المأهولة والنائية.

ويوفر المشروع الجديد شبكة اتصال فائقة السرعة عبر الأقمار الصناعية في نيوم والسعودية بمختلف مناطقها لتنشأ بالتزامن مع إعلان هذه الشراكة شركة جديدة تعرف باسم نيوم التقنية الرقمية القابضة؛ لتكون أولى الشركات القابضة التابعة لـ«نيوم».

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