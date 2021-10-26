وفاة موظف إداري داخل فناء مدرسة بالباحة.. و«تعليم المخواة» تكشف التفاصيل

الرياض - محمد عبدالله - شهدت مدرسة الإمام محمد بن سعود المتوسطة التابعة لإدارة تعليم محافظة المخواة بمنطقة الباحة أمس الإثنين وفاة موظف إداري إثر أزمة قلبية بعد أن سقط مغشيًا عليه وسط فناة المدرسة.

وقال المتحدث الرسمي لتعليم المخواة ناصر العمري في تصريحات نقلتها «العربية»، إن الزميل الإداري خالد العمري؛ وصل إلى مدرسته وسقط مغشياً عليه، فتم استدعاء الهلال الأحمر لنقله إلى المستشفى برفقة مدير المدرسة، وهناك فاضت روحه.

وأضاف أن مدير المدرسة محمد العمري يثني على سلوكه وأخلاقه وحسن تعامله، وقد رافقه شخصياً أثناء نقله للمستشفى، لافتًا إلى أن المتوفى عُرف عنه تعامله الراقي مع الجميع وروحه الطيبة، وبساطته جعلت منه محبوباً من جميع الزملاء والطلاب وأولياء الأمور، فوفاته شكلت صدمة لكل الأوساط كون القدر كان سريعاً، ومفاجئاً لكنها إرادة الله- وفق قوله.

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