أكاديمي يحدد 4 فوائد لدروس جائحة كورونا

الرياض - محمد عبدالله - عدد الدكتور محمد مكني أستاذ المالية والاستثمار بجامعة الإمام محمد بن سعود، الفوائد التي تحققت جراء الدروس المستفادة من جائحة كورونا.

وأضاف «مكني» خلال مداخلة لقناة «الإخبارية»، إن الدول استفادت خلال تلك الفترة دروسًا كثيرة على مستوى الاقتصاد والصحة، مستشهدا في ذلك بما تحقق في المملكة من «اكتشاف القدرات المختلفة للموارد البشرية بظهور جيل متميز، والتعامل الإنساني للمملكة، وتهيئة مورد بشري تعامل عبر التحول للجانب التقني، والأنظمة والتشريعات التي تغيَّرت».

واستكملج أستاذ المالية، إن العالم واجه خلال الفترة الماضية ضغوطا اقتصادية، وأصبحت الفرص الاقتصادية بعد جائحة كورونا مختلفة؛ ليكون الاعتماد على التقنية كبيرا، مشيرا إلى أهمية وجود بدائل أمام اقتصاديات الدول تجنبا للركود.

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