الزعاق يوضح تأثير القمر على ظهور واختفاء الحيوانات والزواحف.. وعلاقته بالمد والجز

الرياض - محمد عبدالله - كشف خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق، التأثير المباشر للقمر على ظاهرة المد والجزر، مشيرًا إلى أن المياه المقابلة لوجه القمر يحدث فيها مد، والمياه المخالفة لوجه القمر يحدث فيها الجزر.

وأضاف عبر حسابه بموقع -تويتر-، أن ظاهرة المد والجذر تحدث في اليوم مرتين تقريبًا أي كل 12 ساعة، لافتًا إلى أنه في نهاية الشهر الهجري يحدث فيها المد الأعظم حيث أن القمر والشمس يسيران في جهة واحدة.

وقال إن للقمر تأثير مباشر على الخليقة حسًا وإحساسًا فالحيوانات والزواحف الصحراوية تختفي ليالي الإبدار خوفاً على أنفسها من الافتراس، وتعتمد بعض الزواحف والحيوانات البحرية على ظاهرة المد والجزر في دفن صغارها وبيضها.

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